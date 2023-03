Empoli, Accardi: «Abbiamo voluto fortemente Zanetti, sul futuro…»

Le parole di Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, sulla stagione della squadra toscana in Serie A

Pietro Accardi ha parlato dell’Empoli a Il Tirreno.

PAROLE – «Questa società ha dimostrato di non giudicare gli allenatori esclusivamente dai risultati. Noi guardiamo al potenziale, al percorso. Zanetti l’abbiamo voluto fortemente e oggi ce lo teniamo stretto. Il giudizio non cambia dopo quattro sconfitte. Paolo è un allenatore molto capace e competente. Se analizzo le partite che abbiamo perso, forse giochiamo meglio ora di quanto facevamo nel girone di andata. In ogni caso ci sono ancora tante partite, le valutazioni le facciamo alla fine».