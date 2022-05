Empoli, Andreazzoli: «Siamo stati seri. Vicario merita un grande futuro»

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato dopo il pareggio per 1-1 contro la Salernitana: le sue dichiarazioni

Aurelio Andreazzoli ha parlato a Dazn dopo Empoli-Salernitana.

PAREGGIO – «Siamo stati seri, come avevo detto prima della gara. Volevamo dare una dimostrazione di come si sta in questo mondo. Nel primo tempo potevamo chiuderla ma non lo abbiamo fatto. Abbiamo sofferto sulle palle inattive e sulle seconde palle, lì la Salernitana ha fatto meglio di noi».

VICARIO – «Ha fatto parecchie parate e non è la prima volta. Il ragazzo si è confermato, gli auguro un futuro notevole che è quello che si merita».

GOL SEGNATO – «Noi oggi siamo stati seri nei confronti delle squadre che stanno sotto di noi».