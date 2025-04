Verso Empoli-Cagliari, ecco l’arma in più dei toscani è Kouamé. Il dato che fa felice la squadra di D’Aversa

Al Sinigaglia contro l’Empoli torna al gol Christian Kouamé, con il colpo di testa. Ecco qual è l’arma in più dell’attaccante dei toscani

Tornato al gol contro il Como nell’ultimo match di campionato, Opta ha riportato un interessante dato statistico su Christian Kouamé.

L’ex attaccante della Fiorentina, ora in forza all’Empoli, infatti, ha realizzato 4 degli ultimi 6 gol in Serie A con il colpo di testa; ultimo dei quali, proprio nell’1-1 di domenica scorsa. Una vera arma in più per gli uomini di D’Aversa per questo finale di stagione.