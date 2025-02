Empoli, infortunio Viti: l’esito degli esami e cosa filtra per il recupero

Le ultime sulle condizioni fisiche di Mattia Viti, difensore centrale dell’Empoli, dopo l’ultimo infortunio. Tutti i dettagli in merito

L’edizione odierna de La Nazione fa il punto sulle condizioni fisiche di Mattia Viti dell’Empoli dopo l’ultimo infortunio.

LE CONDIZIONI – «L’ambiente azzurro può tirare un sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giovane difensore azzurro per il problema al ginocchio che l’ha fatto uscire in lacrime al 27’ della sfida di sabato scorso contro il Milan. Sono state escluse lesioni, si tratta solo di un forte trauma con edema presente sull’osso e sul muscolo. Scongiurato quindi un lungo stop, che avrebbe potuto privare D’Aversa del suo difensore per il resto della stagione, anche se sicuramente domenica a Udine Viti non ci sarà, così come a rischio resta pure la partita contro l’Atalanta. Molto dipenderà da come reagirà l’articolazione del giocatore. Così come durante le prossime sedute saranno valutate anche quelle le condizioni di Ismajli, Anjorin e Fazzini che hanno saltato l’ultima partita per noie muscolari. Le percentuali maggiori di tornare a disposizione già per il prossimo impegno al Bluenergy Stadium le ha il difensore albanese».