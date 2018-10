Juve, Allegri: «I bambini imiteranno il gol di Ronaldo»

Nel post partita tra Empoli e Juventus, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri analizza la partita e commenta la prodezza di Ronaldo

Al termine della partita tra Empoli e Juventus, che ha visto gli ospiti trionfare in rimonta per 2-1, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Penso che la squadra abbia iniziato col giusto approccio. Abbiamo allentato un po’ il ritmo, è vero, ma bisogna sempre considerare che abbiamo giocato tredici partite. Ci sta un leggero calo, ma ritengo la prestazione comunque molto positiva. L’Empoli si è confermato un avversario difficile, con centrocampisti forti in grado di creare allunghi notevoli. È una squadra completa a cui bisogna fare i complimenti per la prestazione, ma noi abbiamo creato molto e meritato questa vittoria».

Allegri ha anche risposto alle critiche sul finale in sofferenza: «Per quanto mi riguarda i ragazzi sono stati bravi nella gestione della palla, nonostante qualche errore e un po’ di lucidità in meno in alcuni frangenti. Nel secondo tempo abbiamo avuto più chance anche perché l’Empoli aveva speso molte energie per passare in vantaggio».

Sui singoli, il tecnico ha poi aggiunto «Ho cinque difensori importanti su cui posso fare rotazioni. Oggi Chiellini è stato sostituito bene, ma abbiamo sofferto un po’ sui contropiedi avversari. Pjanic è stato meno brillante del solito e l’ho spostato mezz’ala, con Bentancur mediano basso, proprio per contenere le loro ripartenze. Dybala ha disputato un’ottima gara, soprattutto nel secondo tempo. È la prova del fatto che più la partita va avanti più riesce a trarne dei vantaggi importanti. Venivamo da diverse partite importanti, quindi ho voluto dare più sostanza in mezzo al campo puntando su Bernardeschi e De Sciglio, che hanno fatto bene».

Infine, c’è spazio anche per commentare la prodezza di Ronaldo in occasione del 2-1, con alcune considerazioni interessanti: «Il gol di Ronaldo è una prodezza degna di un giocatore straordinario, che sicuramente i bambini imiteranno in futuro. Almeno, questo è quello che mi auguro. Ritengo che nel calcio odierno si dia troppo spazio alla teoria, lasciando da parte la semplicità della pratica che questo sport vuole regalare».