In uno dei tre anticipi della 10ª giornata di campionato, la Juventus, reduce dal pareggio interno contro il Genoa, sfiderà l’Empoli in trasferta per cercare di allungare il proprio vantaggio sul Napoli, il quale durante la scorsa giornata si è ridotto di due punti. I bianconeri, difatti, guidano la classifica di Serie A con 4 lunghezze di vantaggio sui partenopei. L’Empoli, invece, ha assoluto bisogno di punti dato che si ritrova in piena zona retrocessione a due punti dal 17° posto.

La gara, in programma sabato 27 ottobre allo stadio Castellani di Empoli, sarà diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, gli assistenti saranno Lo Cicero e Tolfo. Al Var sono stati designati Valeri e Giallatini, mentre il quarto uomo è Giua. Ecco gli highlights di Empoli-Juventus: