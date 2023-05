Empoli Juventus: tanti gol, tanti falli e con Paredes e Kean i bianconeri peggiorano

I numeri del netto ko della Juventus contro l’Empoli: molte le insufficienze tra i bianconeri, in particolare Paredes e Kean

La disfatta prima della gara, con la nuova penalizzazione di 10 punti che ha fatto precipitare la Juventus dal secondo al settimo posto, ha coinciso esattamente con quella registrata al Castellani. L’Empoli non vinceva con i bianconeri in casa sua dall’altro secolo e in questa maniera così eclatante, probabilmente, non l’aveva mai sognato. Cosa dicono i numeri maturati nei 90 minuti più recupero (zona temporale nella quale i toscani hanno ancora colpito con l’ultimo gol)?

In qualche maniera è stata anche una partita da fine stagione, con difese che hanno concesso molto per un totale di 33 tiri: una media più alta del solito, favorita anche dall’uno-due della formazione di Zanetti, che ha determinato continui attacchi da parte della Juve e – al contempo – frequenti ripartenze che hanno messo in crisi il centrocampo e la retroguardia davanti a Szczesny. Tanti anche i falli, da parte di entrambi, si è combattuto su molti palloni e non sono mancati momenti di nervosismo, sebbene non ci siano stati episodi rilevanti. Indicativo come Kostic e compagni abbiano prodotto un’infinità di cross, più del triplo di quelli Empoli, ma lo scarto di quelli andati a buon fine è modesto: 9 a 5. Altro dato statistico che premia la condotta della squadra vincente è la superiorità espressa negli intercetti: in mezzo la Juve fa davvero poco filtro.

Prestazioni individuali. Prendendo come test le pagelle del Corriere della Sera e del Corriere dello Sport si salvano solo in due: Szczesny, nonostante i 4 gol presi, e Chiesa per quello che ha fatto. I giocatori che dividono sono due subentrati, che vanno dalla stroncatura feroce alla bocciatura, dal 4 al 5.

PAREDES – Da Roma sottolineano in maniera laconica: «Sottotono, come tante altre volte». Per la testata milanese con il suo ingresso, addirittura, «se possibile, la Juve gioca ancora peggio».

KEAN – Entrambi sottolineano il pallone perso che ha generato il 4-1. Per il Corriere della Sera gli vale il 4, per il Corriere dello Sport è meritevole del 5.

