Empoli-Milan: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Empoli-Milan, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Empoli-Milan è il posticipo del sesto turno della Serie A 2018/2019. Gli azzurri guidati da Andreazzoli arrivano all’appuntamento con 4 punti in classifica dopo due sconfitte di fila e un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare. Il Milan di Gattuso (5 punti con una gara da recuperare) è invece reduce dai due pareggi con Cagliari e Atalanta. Rossoneri senza gli infortunati Caldara e Higuain e alla ricerca di punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica; stesso obiettivo per l’Empoli (senza lo squalificato Zajc e gli infortunati Pasqual, Antonelli e Acquah), che non vince dalla prima gara di campionato contro il Cagliari.

Empoli-Milan: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Empoli-Milan: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Empoli-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Empoli: Andreazzoli non può contare sugli infortunati Antonelli, Acquah e Alejandro Rodriguez, oltre che sullo squalificato Zajc. In forte dubbio Pasqual, mentre pare recuperabile Krunic, affaticato. Formazione azzurra da reinventare, con l’allenatore pronto a riproporre il sistema 4-3-1-2; così, Empoli in campo con Terracciano in porta, Di Lorenzo, Maietta, Silvestre e Veseli in linea di difesa. A centrocampo si scaldano Bennacer, Capezzi e Krunic (pronto anche Rasmussen); in avanti, Traorè è pronto a prendersi la trequarti alle spalle di La Gumina e Caputo. Milan: Gattuso, ancora senza l’infortunato Caldara, recupera Cutrone ma deve fare i conti con la pesante assenza di Gonzalo Higuain. Probabile conferma del 4-3-3 con diversi ballottaggi: Abate o Calabria nel ruolo di terzino destro, mentre sul lato opposto Laxalt potrebbe avere la meglio su Rodriguez. Un paio di dubbi anche in attacco, con Castillejo che insidia la maglia da titolare a Calhanoglu e Borini pronto a partire dal 1′ in luogo di Cutrone. Per il resto, non appaiono in dubbio gli impieghi di Gianluigi Donnarumma in porta, Musacchio e Romagnoli in difesa, Kessie, Biglia e Bonaventura a centrocampo e Suso da esterno destro d’attacco.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Krunic; Traorè; Caputo, La Gumina.

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Empoli-Milan: i precedenti del match

I precedenti totali tra Empoli e Milan sono 28: bilancio nettamente a favore dei rossoneri con 15 vittorie, 9 pareggi e 4 successi toscani. Il primo confronto tra le due compagini si ebbe nel gennaio 1986: negli ottavi di Coppa Italia, vittoria casalinga degli azzurri e successivo pareggio per 1-1 a San Siro con passaggio del turno dell’Empoli. La prima sfida in Serie A è datata ottobre 1986: al ‘Castellani’, vittoria rossonera per 3-0. Empoli e Milan tornando ad affrontarsi dopo una stagione: l’ultimo confronto in campionato è dell’aprile 2017 al ‘Meazza’, con vittoria azzurra per 2-1; nella gara d’andata giocata al ‘Castellani’ (novembre 2016), invece, si registrò il successo del Milan per 4-1.

Empoli-Milan: l’arbitro del match

L’arbitro della gara sarà Michael Fabbri di Ravenna. Classe 1983, ha diretto la sua prima gara in Serie A l’8 maggio 2013 (Cagliari-Parma 0-1). Fabbri ha arbitrato 10 volte l’Empoli tra Serie A e Serie B, con un bilancio per gli azzurri di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. 4 i precedenti dell’arbitro romagnolo col Milan: tra Coppa Italia e campionato, bilancio di 3 vittorie rossonere e un pareggio.

Empoli-Milan Streaming: dove vederla in tv

Empoli-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN: Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN.