Empoli, Pinamonti: «La fiducia che hanno in me è importante. Punto a migliorarmi»

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli, ha analizzato la vittoria della formazione toscana contro l’Udinese. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Andrea Pinamonti ha parlato dopo Empoli-Udinese.

PARTITA – «Finalmente posso togliermi dalla mia testa il record che ho già superato, le pressioni me le metto solo per fare meglio. Oggi era importante vincere, la prestazione è stata fantastica, meritiamo di stare in Serie A».

DOPPIA CIFRA DI GOL – «Per migliorare è un obbligo arrivarci. Ho avuto un inizio di carriera anche sopra le aspettative e qualcuno non credeva più in me per questo».

CAMBIAMENTI – «Non c’è un segreto particolare, l’ambiente e la fiducia di mister e società sono importanti. Lo scorso anno ho avuto poco spazio, ora punto ad arrivare in alto».

SKRINIAR – «Con Milan c’è un ottimo rapporto, così come con tantissimi ex compagni dell’Inter. E’ stato un anno importante in cui ho lavorato con la miglior difesa del campionato, imparando diversi trucchi che mi stanno tornando utili».