Nel giorno del compleanno di Aurelio Andreazzoli, l’Empoli prima fa gli auguri all’allenatore, poi, in giornata, arriva l’esonero

Compleanno amaro per Aurelio Andreazzoli. L’ex allenatore dell’Empoli, esonerato oggi dalla società toscana, non ha convinto il club a continuare con lui in panchina comunicandogli la decisione proprio nel giorno del suo 65esimo compleanno. Una decisione annunciata anche sui social dell’Empoli che poco dopo la mezzanotte aveva fatto gli auguri all’allenatore, sollevandolo poi dall’incarico neanche 19 ore dopo. Le buone prestazioni che non hanno coinciso con i risultati (solo 6 punti in 11 gare) hanno regalato un compleanno amarissimo al tecnico nativo di Massa: oggi 65enne, ma senza panchina.

Buon compleanno Mister! pic.twitter.com/j7hATlth7S — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) November 4, 2018