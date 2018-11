Esonero Andreazzoli: previsto in serata un incontro con Iachini

Esonero Andreazzoli, tecnico dell’Empoli in bilico dopo il ko con il Napoli: questa sera incontro con Iachini

Esonero Andreazzoli, panchina salva nonostante il 5-1 di Napoli-Empoli ma traballante. La dirigenza toscana ha deciso di confermare la fiducia nel tecnico della promozione ma i risultati potrebbero costare caro nonostante il bel gioco proposto nelle prime undici giornate.

Come sottolineato da Sky Sport, il presidente Fabrizio Corsi ha confermato Aurelio Andreazzoli ma sarà decisiva la sfida in programma il prossimo weekend contro l’Udinese: un nuovo passo falso potrebbe comportare un ribaltone in panchina. Il nome che sta circolando nelle ultime ore è quello relativo a Beppe Iachini. Il tecnico di Ascoli sarebbe quindi in pole e dovrebbe arrivare a breve la decisione definitiva. L’ultima esperienza in Serie A per Iachini risale all’anno scorso col Sassuolo quando si salvò senza grossi problemi.