Dopo la vittoria sul campo della Salernitana, ha parlato Pinamonti protagonista con l’Empoli grazie a una doppietta tra cui un gol su rigore

L’Empoli batte la Salernitana di Colantuono. Decisivo con una doppietta Pinamonti, che dopo aver segnato un rigore ha avuto un battibecco con Belec. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Siamo stati tutti sotto la curva dei nostri tifosi, perché pur non essendo un viaggio comodo sono venuti. Era doveroso regalargli una maglietta. Oggi è una giornata perfetta, perché abbiamo vinto in un campo difficilissimo contro una diretta concorrente e poi perché arrivata la mia prima doppietta. Con il mister proviamo tante soluzioni e quindi sappiamo sempre cosa fare. Non c’è differenza sull’avere due trequartisti o una seconda punta. Con Belec? Mi è venuto incontro perché ha preso il mio cucchiaio come presa in giro. In realtà non sapevo dove tirare e quindi ho scelto di fare il cucchiaio. Non ci siamo chiariti, ma capisco il momento. Non pretendevo accettasse le mie scusa».