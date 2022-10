Empoli, si presenta Cacace: «Davanti ho un grande giocatore come Parisi»

Liberato Cacace, terzino dell’Empoli, si è presentato in sala stampa la termine del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Secondo me abbiamo giocato una buona partita, con l’Atalanta è nell’ordine delle cose poter perdere. Sono contento della mia prestazione nella prima partita da titolare. Ciò che devo fare è continuare a lavorare per farmi trovare pronto, davanti ho un gran giocatore come Parisi».