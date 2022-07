Empoli, Vicario: «Contento di essere rimasto. Ecco il nostro obiettivo»

Guglielmo Vicario ha parlato della sua permanenza all’Empoli dopo le tante voci di mercato: le dichiarazioni del portiere

Ai microfoni di Sky Sport, Guglielmo Vicario ha parlato della sua permanenza all’Empoli.

LE PAROLE – «Voglio portare l’Empoli alla salvezza, raggiunto l’anno scorso con sacrificio e impegno, da un grande gruppo che vuole togliersi soddisfazioni. Abbiamo voglia di fare e non di subire, questo ci deve accompagnare dal primo all’ultimo giorno della stagione. È bello sbagliare pensando di fare la cosa giusta. Abbiamo dei giovani bravi, vogliamo accompagnarli. Sono contento di essere rimasto, la società ha creduto in me e ha investito. Voglio ripagare la fiducia. Con Zanetti stiamo iniziando a creare una mentalità di squadra».