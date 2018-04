Emre Can-Juventus: attesa la risposta, in arrivo l’ora della verità

La Juventus attende una risposta dal centrocampista del Liverpool. Bianconeri in pressing su Emre Can: le ultimissime notizie

Sami Khedira ha sentito Emre Can, la Juventus è in pressing e prova a convincere il centrocampista del Liverpool classe 1994 in tutte le maniere. Il calciatore tedesco, attualmente infortunato, è corteggiato dai bianconeri che attendono una risposta definitiva alla proposta da 5 milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi 5 anni. Can a parametro zero fa gola alla Juventus ma fa gola a tutti i grandi club europei, Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco in primis. La Juve non è sola ma ha fretta di programmare il futuro.

Il centrocampista tedesco darà la sua risposta definitiva nei prossimi giorni, probabilmente entro la prossima settimana. La Juventus non vuole andare oltre perché vuole pianificare la prossima stagione. I bianconeri potrebbero rivoluzionare la rosa (Leggi anche: Juventus, rivoluzione o evoluzione sul mercato) e sperano di poter iniziare la nuova stagione con un Emre Can in più. Marotta e Paratici sono in forte pressing sul calciatore e sperano di poterlo convincere. A breve arriverà la risposta definitiva di Can alla proposta bianconera. La prima telenovela di mercato juventina, stagione 2018/2019, sta per giungere alla fine.