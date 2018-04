Juve, sarà rivoluzione o evoluzione? Ecco come cambierà la squadra

I bianconeri sono pronti a voltare pagina dopo il ko con il Real Madrid. Calciomercato Juventus: ecco come può cambiare la formazione di Allegri

«Massimiliano Allegri sarà al 100% l’allenatore della Juventus nella prossima stagione» ha detto Beppe Marotta nelle scorse settimane. Si parte dunque da una certezza che è e resta Max Allegri. Il tecnico bianconero ha incontrato la dirigenza juventina e sembra pronto a rimanere e se non ci saranno sorprese sarà ancora lui a guidare la Juve nella prossima annata. Il tecnico non ritiene il ciclo ancora chiuso e vuole provare, per la quinta volta, a vincere la Champions League sulla panchina bianconera. Calciomercato Juventus: tutte le novità.

La Juve, come rivelato da Marotta, non dovrebbe completare una rivoluzione ma seguirà un processo evolutivo, cercando di creare il giusto mix tra campioni affermati e campioni in erba. Gigi Buffon, 40 anni sul groppone, lascerà il calcio e lascerà spazio a Szczesny. Barzagli è giunto a fine carriera ma dovrebbe rinnovare per un altro anno, restando per fare da chioccia ai nuovi. Confermatissimi Benatia e Chiellini, insieme a loro ci saranno Rugani e Caldara. Saranno tre invece le novità sulle fasce: via Lichtsteiner e Asamoah in scadenza, via Alex Sandro per fare cassa (almeno per 60 milioni). Arriveranno Spinazzola e due altri terzini: da Darmian a Filipe Luis, passando per Bellerin, Meunier, Digne, sono tanti i nomi cercati da Marotta.

Novità anche a centrocampo dove i cambi dovrebbero essere due (attenzione però a Khedira): via Sturaro e Marchisio, dentro Emre Can (la Juve spera di chiudere a breve l’intesa con il centrocampista in scadenza di contratto con il Liverpool) e un altro mediano, possibilmente italiano. La Juve segue i vari Cristante, Pellegrini e Barella ma valuta alcuni interessanti all’estero come Ramsey, Wilshere e Dembelé. In attacco i dubbi sono due: Dybala e Mandzukic. Il primo potrebbe andare via se dovessero arrivare offerte da 150 milioni in su, il secondo ha le valigie in mano e difficilmente resterà. Rientrerà dal prestito allo Schalke Pjaca. Se partirà Dybala verrà sostituito da un elemento importante.