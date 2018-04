Cristante, addio Atalanta: l’Inter vuole sorpassare la Juventus

Per Cristante Atalanta agli sgoccioli: Inter e Juventus sono le due squadre che se lo contendono maggiormente, occhio ai milanesi

Il Derby d’Italia si sposta sul calciomercato. Dopo le notizie degli ultimi giorni, adesso sembra che siano solo Inter e Juventus a darsi battaglia per Bryan Cristante. Il centrocampista centrale dell’Atalanta è uno dei prospetti più interessanti per la prossima finestra di trasferimenti e quasi certamente sarà un duello Inter-Juventus a decidere il futuro dell’ex milanista. Dalla Premier League arrivano voci sul Tottenham, ma l’inserimento da parte degli inglesi non sembra preoccupare nerazzurri e bianconeri. La Juventus ha messo Cristante nella lista dei desideri ormai da tempo, anche se probabilmente preferirà puntare su Lorenzo Pellegrini della Roma.

Questa virata da parte della Juve fa ben sperare l’Inter. Cristante costa trenta milioni di euro, non sono pochi se si conta che altrettanti serviranno per Rafinha o Joao Cancelo. I buoni rapporti tra Percassi e Zhang potrebbero essere decisivi nell’operazione. Per l’Inter l’Atalanta è sinonimo di affari, dato che c’è una partnership tra i due patron e il trasferimento di Gagliardini di un anno fa è piuttosto indicativo. L’Inter ne discuterà con la Dea e cercherà il sorpasso sulla Juventus, Cristante è un nome caldo.