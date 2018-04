Marotta conferma Allegri: «Resta al 100%»

L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha confermato Max Allegri spazzando via i rumors: le ultimissime

Una semplice ma diretta affermazione: Massimiliano Allegri non andrà via e resterà sulla panchina della Juventus almeno fino alla prossima stagione. Beppe Marotta, amministratore delegato dei bianconeri, ha smentito i rumors circolati nelle ultime settimane, blindando l’allenatore toscano. Ieri Allegri in conferenza stampa ha legato la sua presenza agli stimoli ma ha confermato la sua volontà di proseguire sulla panchina della Juventus. In tarda serata la conferma dell’amministratore delegato bianconero che dovrebbe spazzare via ogni dubbio.

«Massimiliano Allegri al 100% allenerà la Juve nella prossima stagione» ha detto Beppe Marotta a Rai Sport. Una conferma importante da parte del dirigente juventino. La dirigenza bianconera vuole proseguire il lavoro iniziato 4 anni fa e intende confermare il tecnico. Zidane, Inzaghi, Ancelotti e Simeone sono dei profili tenuti sotto stretta osservazione da parte della Juventus in vista del prossimo futuro ma al momento non c’è alcuna intenzione di cambiare. La Juve ha tutta l’intenzione di continuare con Allegri e le parole dell’amministratore delegato juventino arrivano in un momento delicato della stagione. La posizione del tecnico non cambia nonostante il ko con il Real Madrid e la probabile eliminazione dalla Champions: la Juve andrà avanti con Max Allegri!