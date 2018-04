La Juve blocca Allegri ma ha tre jolly: torna Zidane?

La Juventus vuole proseguire il suo ciclo con Massimiliano Allegri ma valuta tre alternative in caso di addio: Zidane, Inzaghi e Deschamps

La Juventus non ha dubbi: vuole ripartire da Max Allegri! Il tecnico bianconero vuole proseguire la sua avventura alla guida della Vecchia Signora e la dirigenza considera Max il tecnico del presente e del futuro. Le sorprese però sono sempre dietro l’angolo e i bianconeri non resteranno a guardare, memori del ‘caso Conte’, che andò via dopo l’inizio della stagione. Il club bianconero si guarda attorno in caso di clamoroso addio di Allegri e valuta tre profili per l’eventuale dopo Max.

Al momento, lo ribadiamo, non sembrano esserci nubi all’orizzonte: Max vuole la Juve e la Juve vuole Max. Tuttavia, i bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati in caso di ribaltoni e valutano tre profili: Zinedine Zidane del Real Madrid, Simone Inzaghi della Lazio e Didier Deschamps, attuale commissario tecnico della Francia ed ex allenatore della Juventus nel 2006/2007, l’anno della Serie B. Zizou non ha chiuso la porta a un ritorno in bianconero. Simone Inzaghi si è detto lusingato dall’interesse bianconero. Didier ha sempre avuto parole importanti per la Vecchia Signora. Insomma, i tre non direbbero di no a un’eventuale chiamata di Agnelli ma la pista più difficile è quella di Zidane: la sua conferma al Real dipenderà dal cammino in Champions.