Le regole di Max: Allegri detta le condizioni per la sua rivoluzione bianconera

Max Allegri vuole restare, chiede una Juve giovane e anche la pazienza del club per rifondare puntando alla Champions

Massimiliano Allegri è uno dei tecnici più corteggiati d’Europa. Il tecnico della Juventus, uno dei più vincenti della storia bianconera (è al terzo posto di sempre dietro solo a Trapattoni e a Lippi), è alla guida della Juve da 4 anni. L’allenatore non è riuscito nell’impresa di regalare la Champions ai bianconeri, sfiorando la vittoria in due occasioni. La disfatta con il Real Madrid potrebbe aprire nuovi scenari in casa juventina. I bianconeri, dopo il ko nei quarti di finale, pensano a una rivoluzione e non sono escluse novità a livello societario.

Max, secondo La Gazzetta dello Sport, vuole rimanere alla Juventus ma alle sue condizioni. Il tecnico ha chiesto alla dirigenza una rifondazione, puntando su un organico decisamente più giovane. Il tecnico vuole evitare di finire come al Milan e ha chiesto l’acquisto di calciatori più giovani per rifondare, ripartendo dalle fondamenta. Il ko contro CR7 ha segnato la fine di uno storico gruppo e c’è bisogno di ripartire. Max vuole restare per puntare, con calma, alla Champions. Il tecnico vorrebbe che lo Scudetto non fosse un obbligo e che un eventuale insuccesso fosse vissuto con maturità dall’ambiente.

Il tecnico ha spiegato ad Agnelli e Marotta che tutto quello che si poteva fare con questo gruppo è stato fatto e che il gap con le grandi d’Europa non si può ri­ durre più di così, anzi, secondo il tecnico, è destinato ad aumentare ulteriormente. Allegri chiede uno svecchiamento della squadra e il rischio di non vincere a primo colpo è alto ma ci sarebbe poi la consapevolezza di presentarsi l’anno seguente con una squadra già rodata e molto più forte. Max è corteggiatissimo ma vuole restare alla Juventus. Solo alle sue condizioni…