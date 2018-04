Sokratis, Rabiot, Bernat e altri 4: Juventus, rivoluzione dalla cintola in su

Calciomercato Juventus, sette nomi per la Vecchia Signora del futuro: Marotta e Paratici vogliono rifare la difesa e il centrocampo, gli obiettivi sono importanti

Calciomercato Juventus, non c’è solamente Antoine Griezmann nei pensieri della squadra piemontese. Sono sette i nomi che girano attorno all’ambiente bianconero per il prossimo calciomercato, tutti riconducibili alla difesa o al centrocampo, due reparti da svecchiare. Buffon, Barzagli, Howedes, Chiellini, Khedira, Matuidi, Lichtsteiner, Asamoah: tutti giocatori con la carta di identità di un certo peso, per questo Marotta e Paratici pensano a nuovi elementi da lanciare. Uno su tutti è Sokratis Papastathopoulos, difensore centrale del Borussia Dortmund. Andrà in scadenza nel giugno del 2019 e a luglio quasi certamente cambierà aria. Sokratis piace alla Juventus, ma anche in Premier League, il costo si aggira sui venti milioni di euro, anche se il BVB potrebbe essere disposto a trattare.

Sempre dalla Bundesliga arrivano obiettivi per le fasce: di Jonas Hector si è parlato nei giorni scorsi, ma la novità è Juan Bernat. Lo spagnolo, che faceva gola ai tempi del Valencia, adesso è al Bayern Monaco ed è reduce da un infortunio. Pure lui andrà in scadenza nel giugno 2019, ma il costo è inferiore e si aggira attorno ai quindici milioni di euro. Per il centrocampo, ecco Adrien Rabiot. Il talentino del Paris Saint Germain, come Sokratis e Bernat, ha ancora un anno e pochi mesi di contratto. Il costo, però, è spropositato e supera i quaranta milioni. Rabiot rimane un obiettivo per la Juve, nonostante il prezzo.

Calciomercato Juventus: Spinazzola, Caldara, Marchetti e Darmian

Si passa poi ai nomi un po’ più noti, tutti riconducibili alla Serie A o comunque italiani. Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola sono già bianconeri, ma saranno i pilastri della prossima rifondazione. Con Asamoah che sembra partito in direzione Inter, si libera un posto a sinistra e quel buco può essere tappato da Spinazzola. Il laterale dell’Atalanta tornerà dal prestito e si giocherà un posto con Alex Sandro sulla fascia, sempre che il brasiliano non decida di fare le valigie. Sicuro anche il ritorno di Caldara, anche lui dall’Atalanta. La Juventus lo ha comprato più di un anno fa e lo ha lasciato in prestito a Bergamo, probabilmente sarà una delle colonne della difesa del futuro.

Matteo Darmian è il profilo per la fascia destra, dato che anche Lichtsteiner se ne andrà (è in scadenza di contratto, il rinnovo è una chimera). Il terzino del Manchester United è un obiettivo ormai storico della Juventus, che ha intenzione di provarci con Mourinho. L’offerta di quindici milioni di euro potrebbe bastare per portarlo a Torino, Darmian non ha un prezzo esorbitante e ci sono le basi per una trattativa. L’ultimo nome invece riguarda la porta e arriverebbe a costo zero: Federico Marchetti lascerà la Lazio a fine contratto (prevista a giugno 2018) e potrebbe fare da secondo a Szczesny, qualora Buffon si ritirasse. La rivoluzione della Juventus può cominciare.