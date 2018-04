Sogno Griezmann: la Juventus punta il francese, ma costa moltissimo

La Juventus vuole un cambio netto anche in attacco: Antoine Griezmann è l’obiettivo di calciomercato perfetto, ma non c’è solo lui

La Juventus ha in mente una grande rivoluzione per la prossima stagione, le voci arrivano direttamente da Torino dopo la scoppola di Champions League contro il Real Madrid. Si cambierà molto in difesa, ma non è escluso pure qualche colpo in attacco. Il nome più caldo? Difficile dirlo, ma per il reparto offensivo c’è un sogno preciso: Antoine Griezmann. Il giocatore dell’Atletico Madrid fa impazzire la Juventus, così come mezzo mondo. I club più ricchi lo vogliono e, probabilmente, l’estate del 2018 sarà il momento decisivo per il cambio di casacca. Si era parlato di Manchester United per il talento francese, José Mourinho ha la disponibilità economica e l’appeal per prenderlo, ma la Juventus ha intenzione di mettergli i bastoni tra le ruote. C’è un problemino, Griezmann ha una clausola di rescissione pari a cento milioni di euro, ergo non costa pochissimo.

Griezmann Juventus: l’Atletico Madrid non lo svende

La Juventus, però, potrebbe dare via Mario Mandzukic e sfoltire il reparto offensivo per prendere qualche nuovo elemento. Griezmann, come scrive Il Corriere dello Sport, per ora è solo un obiettivo e nulla più, ancora non c’è una strategia di mercato ben delineata per prenderlo, dato che, come detto, non sarà facile portarlo a casa. L’Atletico Madrid punta molto sul francese, ma sa che potrebbe perderlo a breve. La Juventus tenterà il tutto per tutto? Ancora è presto per dirlo, ma sta di fatto che un colpo in avanti è quasi certo, chissà se sarà Griezmann o altri. Nella lista dei desideri di Giuseppe Marotta e Fabio Paratici si trovano anche Anthony Martial del Manchester United e Edinson Cavani del Paris Saint Germain. Per ora pare difficilissimo arrivare al Matador, mentre per l’ex monegasco i discorsi sembrano ben avviati.