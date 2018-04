Juventus, ribaltone alla fine di un ciclo. Anche in società?

Juventus, la sconfitta con il Real Madrid lascia strascichi pesanti. Pronto il ribaltone tecnico, con l’azzeramento dei senatori del reparto difensivo e della guida tecnica. Ma anche in società qualcosa potrebbe cambiare…

E’ stata un’altra Cardiff. Non doveva esserlo nelle intenzioni dei protagonisti, ma così è stato. La Juventus si scopre nuda dinnanzi al Real Madrid. E il day after della sconfitta più pesante della storia dell’Allianz Stadium si dirama tra idee di rifondazione e possibile fine di un ciclo per i senatori più longevi dei bianconeri. La stampa italiana parla già delle mosse future in casa bianconera che, secondo alcune fonti, potrebbero toccare anche alcuni vertici dirigenziali protagonisti del lungo ciclo vincente.

Il contraccolpo del Real Madrid può diventare pesante. Allegri pensa già a come cancellarlo – al netto di un’altra partita da disputare al Bernabeu in cui le speranze sono ridotte al lumicino – e alla stagione da salvare, con uno Scudetto da vincere e una finale di Coppa Italia da disputare tra poco più di un mese.

‘Rifondazione’ è la parola chiave delle ultime ore in casa bianconera. Un concetto che passa soprattuto dal reparto difensivo, ancora ostaggio dei senatori juventini, ma che potrebbe interessare anche la guida tecnica di Massimiliano Allegri. Ma il futuro è in discussione anche dal punto di vista societario. Come riporta l’edizione del Giornale, dopo il tonfo in Europa stona il silenzio del club. La rifondazione, necessaria dal punto di vista tecnico dopo un settennato colmo di trionfi, potrebbe toccare anche i quadri societari. Stona l’assenza di dichiarazioni della società dopo la sconfitta con il Real Madrid. Un intervento della proprietà alle telecamere sarebbe potuta servire a chiarire la posizione della società per quel che concerne le prossime strategie future.