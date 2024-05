Del Piero mattatore in TV! La serata dell’ex Juve conduttore sulla CBS: i momenti migliori – VIDEO

Alessandro Del Piero protagonista ieri sera in tv sul programma della CBS: le scene più divertenti dell’ex Juve

Alessandro Del Piero ieri mattatore in tv sull’emittente americana CBS. Il programma CBS Golazo, condotto da Kate Abdo e come pundit – opionionista – fissi Thierry Henry, Micah Richards e Jamie Carragher è uno dei più seguiti e apprezzati online dagli appassionati di tutto il mondo grazie ai social, ma ieri per l’occasione, l’ex Liverpool (inviato a Dortmund con Peter Schmeichel) è stato sostituito dall’ex Juve. Non è la prima volta che l’ex bianconero è ospite del programma: l’anno scorso come ospite, mentre invece in questa stagione di Champions League come inviato ai campi. E mentre i tifosi bianconeri sognano un suo rientro in società come dirigente, ecco i momenti più divertenti della sua serata.

Welcome back to the #UCLToday studio, @delpieroale 🫶 He's got the crew feeling themselves today 😎 pic.twitter.com/5gsH7BAjgR — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 1, 2024

PRESENTAZIONE – L’ex Juve subito protagonista, regalando un paio di occhiali a tutti gli altri presenti nello studio.

Bring back the buzz cut? 💈@MicahRichards gives @delpieroale an offer he can't refuse 💇‍♂️ pic.twitter.com/zB5UFH9Nrb — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 1, 2024

TAGLIO DI CAPELLI – A Dortmund Del Piero ha segnato uno dei suoi gol più importanti in carriera, nella semifinale del Mondiale del 2006. Micah Richards gli suggerisce un taglio di capelli come in quella partita.

"Titi was unstoppable; I don't have other words." Nothing but love and admiration between @delpieroale and Thierry Henry 🤝 pic.twitter.com/xiynGtmklI — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 1, 2024

HENRY – Nello studio della CBS Alex ha ritrovato il suo ex compagno di squadra Thierry Henry: i due hanno giocato in bianconero per una stagione, la 1998/99. Una stagione difficile per entrambi: Del Piero alle prese con un bruttissimo infortunio al ginocchio, Titì fuori ruolo e venduto a fine anno troppo alla leggera. Ma in tv i due dimostrano un’affinità che ai tifosi bianconeri forse farà venire un po’ di rammarico!

🍻 @Carra23 loving life in Dortmund

📺 @delpieroale shining in the studio

😅 @Pschmeichel1 sweating out his mixed zone decorum Postgame chaos like only our #UCLToday crew can deliver 🍿 pic.twitter.com/6kP9JcsXe8 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 1, 2024

CAMBIO DI RUOLO CON CARRAGHER – Jamie Carragher era a Dortmund come inviato e infiltrato nella curva del Dortmund, ruolo che in stagione era capitato a Del Piero due volte (nell’ottavo di ritorno tra Atletico e Inter e ai quarti Atletico-Borussia). Adesso forse i ruoli si sono invertiti? Jamie “on the road” e l’ex Juve fisso in studio?

"I watch games as a fan, I watch games as a player… Now for the first time in my life, I watch games as a shareholder." 🇮🇹 Titi was sweating out a big win for Serie B side @Como_1907, featuring some scintillating Italian commentary from @MicahRichards 🎙️ pic.twitter.com/ibuRvIG3Qu — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 1, 2024

LEZIONI DI ITALIANO A MICAH RICHARDS – Nel programma sulla Champions League all’improvviso un momento tutto italiano con la Serie B e la vittoria del Como. Il motivo è presto detto: Henry è uno dei soci del club lariano. Vengono mandate la immagini dei gol, commentati in “italiano” da Micah Richards (che ha giocato una stagione alla Fiorentina). Risultato mediocre e Del Piero a correggere la pronuncia.

ADP's impression of Jamie is spot on 💀 pic.twitter.com/l0TWYtdqZ4 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 1, 2024

L’IMITAZIONE DI CARRAGHER – Jamie Carragher ha un forte accento Scouse, tipico degli abitanti di Liverpool e spesso motivo di ironie e frecciatine in studio. E quando ad Alex gli chiedono di fargli l’imitazione, lui non si tira indietro