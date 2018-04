Zidane non esclude il ritorno: «Io alla Juve? Mai dire mai»

Il tecnico del Real Madrid, ex Juventus, non ha escluso un futuro da allenatore bianconero. Ecco le parole di Zinedine Zidane

Zinedine Zidane alla Juventus? Mai dire mai! Il tecnico del Real Madrid, ex calciatore della Juve, porta i bianconeri nel cuore e non esclude un ritorno. L’allenatore francese ha trasformato il Real e ha guidato i Blancos alla vittoria della Champions League per due anni di seguito. Il tecnico, se non dovesse vincere per la terza volta la Champions, potrebbe essere esonerato dal club Blancos (la dura legge del Real) e Zizou non se la sente di escludere alcuna ipotesi.

ZZ ha parlato al termine della gara e non ha escluso un ritorno alla Juventus, stavolta da allenatore: «Non so cosa accadrà nel mio futuro, ora sono concentrato sul presente. Io in Italia o alla Juventus? Può succedere di tutto, mai dire mai. In questo club i risultati contano. I tifosi bianconeri saranno arrabbiati per la sconfitta e io sono dispiaciuto perché sono e sarò sempre legato a questo club».