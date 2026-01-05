Endrick si presenta al Lione: «Ho parlato con Ancelotti, ecco cosa mi ha detto». Rivelazione dopo l’arrivederci al Real Madrid

Endrick, passato al Lione in prestito dal Real Madrid, si è espresso così a proposito della sua avventura in Francia. La presentazione

Giornata di presentazione per Endrick, gioiellino del Real Madrid passato in prestito al Lione per trovare continuità. Queste le sue dichiarazioni.

MOMENTO – «Gli ultimi sei mesi sono stati i migliori. Ho avuto tempo con mia moglie, per costruire la mia vita, che è il mio fondamento. Sono riuscito a diventare un uomo migliore, un marito migliore, una persona migliore. Sono molto felice».

PRESSIONE – «Pressione, la gente parla di pressione… Ti ricordo che ho giocato in Brasile e lì la pressione è molto alta. “Il numero di visualizzazioni dei video non è importante. Io vivo la mia vita».

ANCELOTTI – «Ho parlato con Ancelotti e mi ha dato i suoi consigli. Mi ha detto cosa potevo fare per migliorare e questo mi ha davvero commosso. Il messaggio era… vai, gioca e sviluppa il tuo calcio. Ho sempre seguito il suo consiglio, quindi mi sono detto: andiamo».