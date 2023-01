Enzo Fernandez escluso dal Benfica, il Chelsea si rifà sotto. Cosa manca

Enzo Fernandez escluso dai titolari del Benfica per il match di ieri, mentre il Chelsea si rifà sotto per il suo acquisto

Come riferito da Encarnados, il Chelsea è pronto a tornare alla carica per portare in Inghilterra Enzo Fernandez, ieri escluso dai titolari del Benfica per il match contro la Portimonense.

I Blues potrebbero mettere mano al portafogli e pagare la clausola rescissoria da oltre 120 milioni di euro, ma manca l’accordo con i portoghesi per il dilazionamento del pagamento.