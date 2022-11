Eredivisie, 14ª giornata in diretta streaming su Mola

Sfide ad alta quota con PSV-AZ e Twente-Sparta, Ajax e Feyenoord non possono sbagliare: 14ª giornata di Eredivisie in diretta streaming esclusiva su Mola

Al via la 14ª giornata di Eredivisie, il campionato più pazzo del mondo è in diretta streaming esclusiva e gratuita su Mola, previa registrazione. L’ultimo turno prima del mondiale parte già stasera con Sparta Rotterdam-Twente, passa dal big match PSV-AZ sabato e si chiude domenica con le partite di Ajax e Feyenoord.

L’Ajax va sul campo del fanalino di coda Emmen per trovare una vittoria che manca dal 22 ottobre. Nelle ultime due uscite, la banda di Schreuder ha perso dolorosamente in casa contro i rivali del PSV e ha pareggiato per 2-2 contro il Vitesse. I lancieri hanno perso la vetta della classifica, ma una nota positiva può essere trovata in Lorenzo Lucca, in gol nelle ultime due, che scalpita per una prima maglia da titolare. Fischio d’inizio fissato alle 18:45 di sabato 12 novembre, il match è in diretta streaming gratuita su Mola.

Il grande appuntamento è PSV Eindhoven-AZ Alkmaar. In casa, i boeren hanno solo vinto, ma fino ad ora hanno affrontato (Feyenoord a parte) esclusivamente squadre di medio-bassa classifica. L’AZ potrebbe essere un avversario ostico: gli alkmaarders vogliono fare risultato contro i ragazzi di van Nistelrooij, trascinati dall’entusiasmo dato da un ottimo avvio di stagione. La sfida ad alta quota del Philips Stadion è visibile su Mola alle 21:00 di sabato 12 novembre.

In testa all’Eredivisie, oltre al PSV, c’è il Feyenoord. I Rotterdammers hanno superato il Cambuur nel recupero di giovedì e vogliono chiudere l’anno solare regalando un’ultima, ennesima, gioia ai loro tifosi. Il derby contro l’Excelsior, squadra imprevedibile ma nettamente inferiore al club del popolo, è l’occasione giusta per affacciarsi alla sosta per il mondiale restando capolisti. Il derby di Rotterdam, in diretta su Mola, inizia alle 16:45 di sabato 13 novembre.

Diretto interessato nei giochi delle posizioni che contano, il Twente va sul campo della squadra più in forma del momento, lo Sparta Rotterdam. La squadra di Maurice Steijn, sesta in classifica a -3 proprio dai Tukkers, in casa non perde dal mese di agosto. La diretta della sfida di Het Kasteel è prevista alle 20:00 di venerdì 11 novembre su Mola.

Eredivisie, le partite della 14ª giornata

Venerdì 11 novembre – ore 20:00 – Sparta Rotterdam vs Twente – telecronaca di Tommaso Murdocca

Sabato 12 novembre 2022 – ore 18:45 – Emmen vs Ajax – telecronaca di Enrico Zambruno

Sabato 12 novembre 2022 – ore 21:00 – PSV Eindhoven vs AZ Alkmaar – telecronaca di Luca Tumminello+Paolo Rossi

Domenica 13 novembre 2022 – ore 16:45 – Feyenoord vs Excelsior – telecronaca di Simone Indovino+Paolo Rossi