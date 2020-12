Eriksson difende Immobile: «Ha vinto la Scarpa d’Oro, come si può criticarlo?»

Sven Goran Eriksson ha parlato sulle pagine de Il Messaggero di Immobile e della stagione della Lazio. Le sue parole

C’è un giocatore che avrebbe voluto nella sua Lazio?

«Ciro Immobile, facile. Uno che fa 30 gol a stagione chi non lo vorrebbe?».

Eppure qualcuno lo critica

«Ha vinto la Scarpa d’Oro come si può criticarlo? Io l’avrei voluto nella mia Lazio e lo avrei fatto giocare molte volte».

Se lo aspettava un Inzaghi così bravo in panchina?

«Se me lo avessi chiesto 20 anni fa avrei detto di no (ride ancora, ndr). Ma ha fatto un grande lavoro partendo dal settore giovanile. Non mi sorprende che stia facendo così bene, né lui e né suo fratello. Hanno sempre vissuto di e per il calcio».