Infortuni Lazio, NOVITA’ per Provedel e Felipe Anderson: ecco QUANDO potranno rientrare

Le ultime sugli infortunati in casa Lazio dopo la partita contro il Monza, pareggiata con il risultato di 2-2

Fabio Rodia, medico della Lazio, ha fatto il punto sugli infortunati ai canali ufficiali del club.

PAROLE – «Nulla di preoccupante per Felipe Anderson, ha avuto semplicemente dei crampi, dovuti dalle tante partite giocate. E’ stato tolto solo per precauzione. Provedel? Sta facendo gli allenamenti con la squadra, per quanto riguarda la parte medica il problema è risolta. Per Gila sta andando tutto nel migliore dei modi, all’inizio della prossima settimana faremo un check che ci aiuterà anche a quantificare i tempi di recupero».

