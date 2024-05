Genoa Bologna, Ravaglia: «Terzo posto grandissimo traguardo, sarebbe meritato per cosa abbiamo fatto»

Federico Ravaglia, portiere del Bologna, ha parlato prima della gara dei rossoblu contro il Genoa in trasferta

L’estremo difensore del Bologna Federico Ravaglia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare quella che sarà la sfida contro il Genoa.

TERZO POSTO – «Cerchiamo di concludere il campionato in bellezza, abbiamo festeggiato per il traguardo raggiunto ma vogliamo terminare bene la stagione. Proveremo ad arrivare al terzo posto, sarebbe un grandissimo traguardo, meritato per la stagione che abbiamo disputato»