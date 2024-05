Nuovo allenatore Monza, le ULTIME sul possibile ARRIVO di Andrea Pirlo dalla Sampdoria

Nuovo allenatore Monza, ecco le ultime sul possibile ingaggio di Andrea Pirlo al posto di Palladino la prossima stagione

Sembra sfumato l’interesse del Monza per Andrea Pirlo. Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio. com, il tecnico della Sampdoria non sarebbe tra i favoriti di Adriano Galliani per far fronte ad un’eventuale partenza di Raffaele Palladino.

La lista per sostituire l’ex calciatore di Juventus e Genoa si sarebbe ridotta ad Alessandro Nesta e Alessio Dionisi.