Onana POLEMICO: «Allo United la mia carriera è CROLLATA. Io all’Inter ero il miglior portiere del mondo»

Il portiere del Manchester United, André Onana, ha voluto raccontare esplicitamente il suo trasferimento dall’Inter all’Inghilterra

Intervistato dalla BBC, André Onana racconta tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare al momento del suo trasferimento dall’Inter al Manchester United, per una sua prima stagione ai Red Devils tutt’altro che da ricordare. Queste le parole del camerunese.

SULLA STAGIONE – «Sono arrivato come il miglior portiere del mondo poi ‘boom’, è crollato tutto. Mi chiedevo: ‘cosa mi è successo?’. Ma il calcio a volte è così, è difficile. Dipende se vuoi stare per terra o alzarti e combattere. So cosa ho fatto per arrivare qui. So chi sono. Ho deciso di alzarmi e combattere».