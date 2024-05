Luis Alberto Lazio, addio ormai certo: incontro per il futuro, sul tavolo un’offerta dal Qatar

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio nel mercato estivo e andare in Qatar: incontro con la dirigenza per il futuro

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio nel mercato estivo e andare in Qatar: incontro con la dirigenza per il futuro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri ci sarebbe stato un vertice tra Fabiani e l’agenzia You First agenzia che cura gli interessi del Mago per intavolare la trattativa che potrebbe portare il centrocampista a vestire la maglia del Al-Duhail, squadra qatariota, che si è fatta avanti per il giocatore. Ancora distanti le parti: Lotito chiede 15 e il club qatariota è fermo a 8, ma a 12 milioni potrebbe chiudersi.