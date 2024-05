Sven Goran Eriksson sarà all’Olimpico per Lazio-Sassuolo e ricevere l’omaggio del popolo biancoceleste e alcuni ex giocatori

Sven Goran Eriksson sarà all’Olimpico per assister a Lazio-Sassuolo e ricevere l’omaggio del popolo biancoceleste e alcuni dei suoi ex giocatori.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono attesi tanti altri ex biancocelesti per omaggiare il tecnico svedese: Marcelo Salas, Guerino Gottardi, Giuseppe Pancaro, Roberto Baronio e altri ancora in una giornata che sarà di festa.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIO NEWS 24