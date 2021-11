Esonero Ballardini: idea Pirlo per il Genoa. Gli aggiornamenti

Andrea Pirlo potrebbe tornare su una panchina di Serie A. L’ex allenatore della Juventus è in pole per il Genoa

Tra gli allenatore ancora senza panchina c’è Andrea Pirlo. L’ex allenatore della Juventus sarebbe nella lista di diversi club, che lo starebbero considerando in caso di esonero del proprio tecnico a stagione in corso.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pirlo sarebbe in pole per un posto sulla panchina del Genoa, nel caso in cui dovesse saltare Davide Ballardini. Il tecnico del Grifone si giocherà il posto venerdì contro l’Empoli.