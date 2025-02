Esonero D’Aversa, è allarme in casa Empoli! Arriva la decisione definitiva della società in vista della Coppa Italia

Esonero D’Aversa, arriva la decisione definitiva per quanto riguarda il futuro della panchina dell’Empoli. Novità molto importanti

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta ci sarà l’esonero in casa Empoli di D’Aversa? Ecco le novità raccontate da CalcioEmpoli.it dopo le ultime polemiche.

LA SITUAZIONE – Roberto D’Aversa non è, al momento, oggetto di luci e attenzioni da parte della società nel prossimo futuro. Il tecnico abruzzese, infatti, è stato assolutamente confermato a parole dal ds Gemmi ieri e non viene visto come a rischio dal presidente Corsi e dalla figlia Rebecca. Ovviamente ora sarà necessario cercare di invertire la rotta, magari trovando un po’ di fiducia già mercoledì in quella che può essere la speciale vetrina dell’Allianz Stadium a Torino, con in palio una semifinale di Coppa, che sarebbe risultato assolutamente storico per il club.