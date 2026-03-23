Esonero Matias Almeyda: il Siviglia cambia allenatore! Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli sull’addio in panchina

Esonero Matias Almeyda: il Siviglia ha ufficialmente sollevato dal suo incarico l’allenatore. Il comunicato e tutti i dettagli

Un altro ribaltone scuote il calcio spagnolo. La notizia era nell’aria già da qualche settimana, ma ora ha assunto i crismi dell’ufficialità: Matias Almeyda è stato sollevato dal ruolo di allenatore della prima squadra del Siviglia. La decisione dei vertici della dirigenza andalusa è maturata a seguito di un andamento stagionale considerato ben al di sotto delle storiche e ambiziose aspettative del club.

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Il fascino e la fortissima pressione ambientale dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán richiedono risultati costanti, e la mancanza di una striscia positiva ha inevitabilmente portato la società alla drastica scelta di un cambio in panchina per tentare di salvare questo finale di stagione.

I numeri della gestione Almeyda: da giugno all’esonero

L’avventura europea del “Pelado” in terra andalusa si chiude così in modo del tutto prematuro rispetto alla naturale scadenza del contratto. L’allenatore argentino lascia il club dopo 32 partite ufficiali da allenatore, un percorso vissuto sul filo del rasoio e privo di quegli acuti sportivi necessari per blindare la propria posizione agli occhi dei tifosi e della critica.

Analizzando nel dettaglio il suo ruolino di marcia complessivo, il tecnico ha guidato la formazione biancorossa per 29 in LALIGA e altre 3 in Copa del Rey dopo il suo arrivo lo scorso giugno. Nonostante l’indiscutibile dedizione al lavoro, le difficoltà tattiche e i troppi punti persi nel massimo campionato spagnolo hanno pesato come un macigno sul bilancio finale, portando inevitabilmente all’esonero.

Il comunicato ufficiale del club e i prossimi scenari

A ratificare la separazione è giunto il consueto comunicato della società, che ha voluto congedarsi dal mister sudamericano riconoscendo comunque l’impegno lavorativo profuso dal suo intero staff tecnico in questi mesi indubbiamente complessi. Nella nota diffusa sui canali istituzionali si legge infatti testualmente:

“Il Sevilla FC vuole ringraziare Matias Almeyda e la sua squadra per i suoi sforzi e professionalità e augurargli il meglio per il futuro”.

Archiviata definitivamente l’era Almeyda, per il Sevilla FC inizia adesso una delicatissima fase di transizione. La dirigenza è chiamata a individuare in tempi rapidissimi un nuovo condottiero capace di risollevare il morale della rosa, restituire un’identità di gioco definita e macinare i punti necessari per allontanarsi dalle zone calde della classifica in LALIGA.