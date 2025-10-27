Esonero Pioli, arriva la decisione della Fiorentina su Stefano. La situazione - Calcio News 24

La società conferma la fiducia al tecnico nonostante i risultati disastrosi: la svolta deve arrivare subito

La situazione in casa Fiorentina è diventata estremamente delicata, forse come mai prima d’ora in questa fase della stagione. I numeri parlano chiaro: la squadra viola non riesce a vincere da due mesi, il gioco è praticamente assente e la classifica è impietosa, con la Fiorentina inchiodata al penultimo posto in Serie A. Un rendimento che ha portato molti tifosi e osservatori a interrogarsi sul futuro di Stefano Pioli e sulla possibilità di un esonero Pioli a breve termine.

Nonostante la crisi profonda, però, dalle stanze del Viola Park filtra un messaggio sorprendente: l’allenatore non è al momento in discussione. La dirigenza della Fiorentina, pur consapevole delle difficoltà e del malcontento crescente nell’ambiente, ha deciso di non procedere con un esonero di Pioli immediato. La linea societaria è quella della fiducia, almeno per ora, nella speranza che il tecnico riesca a invertire una tendenza che sembra ormai irreversibile.

Il dato più preoccupante è la mancanza di identità e di principi di gioco. La Fiorentina appare smarrita, incapace di costruire occasioni, di difendere con ordine e di mantenere un minimo di equilibrio tattico. Gli avversari sembrano sempre un passo avanti, mentre i viola faticano a reagire. In questo contesto, la figura di Pioli è inevitabilmente al centro del dibattito. Tuttavia, chi spera o teme un esonero Pioli immediato deve ancora attendere: la società vuole evitare scelte impulsive e preferisce valutare con calma i prossimi risultati.

Il futuro dell’allenatore resta comunque legato ai prossimi impegni, che potrebbero diventare decisivi. Una nuova sconfitta potrebbe riaprire il dossier Esonero Pioli, soprattutto se la squadra dovesse continuare a mostrare lo stesso atteggiamento passivo e privo di idee visto nelle ultime settimane. Dall’altra parte, un risultato positivo potrebbe ridare un minimo di ossigeno e rinviare ogni decisione.

In conclusione, la Fiorentina si trova di fronte a un bivio cruciale: proseguire con Pioli, confidando in una svolta, oppure prendere atto che l’esperienza è arrivata al capolinea e che un esonero di Pioli potrebbe rappresentare l’unica via per salvare la stagione. Per ora, la società sceglie la strada della pazienza, ma il tempo per invertire la rotta sta per scadere.

