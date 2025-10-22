Esonero Tudor, la Juve prende (ancora) tempo. La situazione raccontata da un noto direttore - Calcio News 24

Esonero Tudor: il futuro resta incerto, ma la Juventus prende tempo. La situazione

Il tema Esonero Tudor resta caldo, ma al momento non ci sono decisioni ufficiali da parte della Juventus. Nonostante il clima teso e alcune dichiarazioni che sembrano anticipare un addio, la società bianconera non ha intenzione – almeno per ora – di cambiare guida tecnica. Come riportato da Tuttosport, Igor Tudor ha parlato pubblicamente con il tono e l’atteggiamento di chi si sente già fuori dal progetto, quasi come se l’addio fosse imminente. Eppure, dalla dirigenza non arrivano segnali in tal senso.

Il tecnico croato appare consapevole delle difficoltà che la squadra sta attraversando e delle aspettative di un ambiente che chiede risultati immediati. Le sue parole, però, hanno sorpreso per la mancanza di grinta comunicativa e per il tono quasi dimesso, come se avesse già perso il controllo della situazione. Un atteggiamento che ha alimentato inevitabilmente le voci su un possibile esonero Tudor, pur senza conferme ufficiali.

Esonero Tudor: una valutazione ancora in corso

Secondo quanto analizzato da Tuttosport, la società osserva attentamente la situazione e pretende una svolta chiara. Non è tanto la classifica a preoccupare, quanto la mancanza di reazione da parte della squadra. I dirigenti vogliono vedere un cambio di rotta tangibile, sotto il profilo del gioco, del carattere e dei risultati. Se questa inversione non dovesse arrivare nelle prossime uscite, allora l’esonero Tudor potrebbe trasformarsi in una soluzione concreta, e non solo ipotetica.

Al momento, la Juventus non vuole prendere decisioni affrettate. La dirigenza crede ancora che ci siano margini per recuperare e invertire la rotta, ma è chiaro che la fiducia non è più incondizionata. Lo spogliatoio appare disorientato e l’allenatore, dal canto suo, non sembra trasmettere la forza necessaria per guidare una rimonta.

Esonero Tudor: tutto dipende dalle prossime partite

Il futuro di Tudor sulla panchina bianconera si giocherà nei prossimi impegni. Ogni partita potrebbe diventare decisiva. Se la Juventus dovesse fallire ancora nel reagire sul campo, allora il tanto discusso esonero Tudor si concretizzerà. Fino ad allora, il tecnico resta al suo posto, ma sa di essere in bilico. La sensazione è che il tempo per dimostrare di meritare la fiducia sia ormai agli sgoccioli.

LEGGI ANCHE LE ULTIMISSIME DI SERIE A