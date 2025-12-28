Esonero Vanoli, la posizione della Fiorentina è molto chiara considerando classifica e contestazione - Calcio News 24

Fiorentina conferma Vanoli: l’ombra dell’esonero rimane sospesa. Nonostante l’ultimo posto in classifica e la sconfitta contro il Parma…

Il tema Esonero Vanoli continua a tenere banco in casa Fiorentina dopo la nuova sconfitta rimediata contro il Parma. Un ko pesante, che ha riportato i viola all’ultimo posto in classifica e ha interrotto sul nascere ogni possibile slancio dopo la vittoria contro l’Udinese. Una situazione che, in molti casi, avrebbe portato a un immediato cambio in panchina. E invece, almeno per ora, la società ha scelto la strada della continuità.

Nonostante il silenzio stampa seguito alla gara, la posizione del club è filtrata in modo piuttosto chiaro: l’esonero Vanoli non è all’ordine del giorno. Paolo Vanoli è stato confermato e guiderà la Fiorentina anche nel prossimo impegno casalingo al Franchi contro la Cremonese, una sfida che assume contorni sempre più decisivi per il prosieguo della stagione.

Alla base della scelta della dirigenza viola ci sono due motivazioni principali. La prima riguarda l’analisi interna delle responsabilità: Vanoli viene considerato l’ultimo dei colpevoli per una classifica così deficitaria, con problematiche che vanno ben oltre il lavoro dell’allenatore e coinvolgono costruzione della rosa e rendimento individuale di diversi giocatori. In quest’ottica, l’esonero Vanoli viene visto come una soluzione affrettata e poco risolutiva.

Il secondo fattore, forse il più determinante, è legato al futuro assetto dirigenziale. L’arrivo di Fabio Paratici è ormai sempre più vicino e la sensazione è che sarà proprio l’ex dirigente della Juventus ad avere un ruolo centrale nella valutazione del progetto tecnico. Tra Paratici e Vanoli esiste un rapporto di stima reciproca, elemento che potrebbe incidere in modo significativo sulle scelte future.

In questo contesto, la partita contro la Cremonese diventa uno snodo cruciale. Non tanto per evitare l’immediato esonero Vanoli, quanto per fornire segnali di ripresa e rafforzare una fiducia che, pur confermata, resta fragile. La Fiorentina è chiamata a reagire sul campo, perché solo i risultati potranno allontanare definitivamente l’ombra dell’esonero Vanoli.