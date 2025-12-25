Esonero Xabi Alonso, ipotesi Klopp per la panchina del Real Madrid? La dirigenza del Lipsia avverte sul possibile addio ai tedeschi dell’ex tecnico del Liverpool

Esonero Xabi Alonso, gestione dei big e tensioni interne: il club riflette sul futuro della panchina. L’ipotesi Klopp per la panchina del Real Madrid

L’avventura di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid non sta seguendo il copione immaginato in estate. Dopo la chiusura del ciclo Ancelotti, la dirigenza aveva puntato sul tecnico basco per avviare una rivoluzione tattica, forte dello straordinario lavoro svolto al Bayer Leverkusen. Al Bernabéu, però, il contesto è completamente diverso e la gestione di uno spogliatoio pieno di stelle si sta rivelando più complessa del previsto.

Nonostante i blancos siano secondi in Liga e ancora in corsa in Champions League, Alonso è finito sotto osservazione per le difficoltà nel far convivere il quartetto offensivo formato da Vinícius, Mbappé, Bellingham e Rodrygo. A pesare è soprattutto la linea rigida dell’allenatore, che non prevede corsie preferenziali per i big e pretende applicazione totale da tutti, senza eccezioni.

Una situazione che avrebbe spinto il club a guardarsi intorno, iniziando a valutare scenari alternativi in caso di ulteriore instabilità. Tra i nomi che tornano ciclicamente d’attualità c’è quello di Jürgen Klopp, figura di grande carisma e abituata a gestire gruppi di alto livello. Tuttavia, l’ipotesi appare tutt’altro che semplice.

A fare chiarezza è stato Oliver Mintzlaff, CEO del RB Leipzig, intervenuto ai microfoni di Bild. Il dirigente ha spiegato come Klopp, oggi inserito nel progetto Red Bull in un ruolo dirigenziale, non abbia alcuna clausola rescissoria nel suo contratto: «Ha permesso alla squadra di compiere un vero salto di qualità e ha trovato un equilibrio eccezionale tra il sostegno sul campo e il margine di manovra del club. Jürgen è arrivato a parametro zero, qui si sente come a casa e il suo impegno nei nostri confronti è totale».

Parole che raffreddano, almeno per ora, le voci su un possibile ritorno in panchina del tecnico tedesco. Il Real Madrid osserva e riflette: la stagione è ancora lunga, ma il progetto Xabi Alonso è già chiamato a dimostrare solidità anche nella gestione dei grandi equilibri interni.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie calcio estero