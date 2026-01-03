Espanyol Barcellona, Flick può sorridere: recuperati Olmo e Yamal! Ma l’attenzione sarà sul grande ex

Espanyol Barcellona, Olmo e Yamal recuperati: Flick sorride, ma l’attesa è tutta per il grande ex. Gli aggiornamenti

Il nuovo anno si apre ad alta intensità per il Barcellona capolista. Archiviata la sosta natalizia, i blaugrana si tuffano immediatamente in un gennaio incandescente: questa sera va in scena il sentito derby catalano contro l’Espanyol, antipasto della trasferta in Arabia Saudita dove, mercoledì prossimo, sfideranno l’Athletic Bilbao nella semifinale di Supercoppa di Spagna.

Alla vigilia della delicata visita al Cornellà-El Prat, il tecnico Hansi Flick può sorridere per l’infermeria che si svuota. Sono pienamente recuperati sia Dani Olmo, reduce da un problema alla spalla, sia Lamine Yamal, frenato a Capodanno da un’indisposizione. «Stanno bene, Lamine è di nuovo al meglio e Dani non ha mostrato timore nei contrasti in allenamento», ha assicurato il tecnico tedesco.



Tuttavia, l’attenzione mediatica e ambientale è catalizzata dal grande ex di turno: il nuovo portiere titolare blaugrana, Joan Garcia. Cresciuto nella cantera dell’Espanyol ed eroe della sofferta salvezza perica lo scorso anno, il suo passaggio ai rivali cittadini è stato vissuto come un autentico tradimento dalla tifoseria biancoblu. Si preannuncia un clima rovente: il club padrone di casa ha installato reti di protezione dietro le porte per prevenire il lancio di oggetti e ha vietato tassativamente l’ingresso di simboli del Barça sugli spalti. Flick difende il suo numero uno: «L’ho visto tranquillo e concentrato. Ha disputato una prima metà di stagione fantastica, confermando la bontà della decisione di acquistarlo». Servirà la massima concentrazione contro un Espanyol sorprendente, quinto in classifica e reduce da cinque vittorie consecutive sotto la guida di Manolo Gonzalez.



Il sabato di Liga vede in campo anche Villarreal e Athletic Bilbao (impegnato nel derby con l’Osasuna di Alessio Lisci), prima che l’attenzione si sposti sulla Final Four di Gedda. Lì convergeranno anche Atletico e Real Madrid, impegnate domani in campionato rispettivamente contro Real Sociedad e Betis. In casa blancos, però, regna l’apprensione per Kylian Mbappé: una distorsione al ginocchio sinistro lo terrà sicuramente fuori contro gli andalusi. Il francese tenta ora un recupero in extremis per la semifinale di Supercoppa contro i colchoneros.

