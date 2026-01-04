Esposito Sampdoria, ora è ufficiale: il comunicato del club doriano sul centrocampista

Esposito Sampdoria, il centrocampista è diventato ormai un giocatore dei doriani. Il comunicato ufficiale pubblicato dal club ligure

Il calciomercato invernale entra nel vivo e si conferma particolarmente intenso in casa blucerchiata. La Sampdoria continua a muoversi con decisione per rinforzare la rosa e regalare nuove soluzioni allo staff tecnico. Nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità di un’operazione molto attesa: Esposito Sampdoria è ora realtà.

La società genovese ha infatti comunicato l’ingaggio di Salvatore Esposito, nuovo centrocampista pronto a mettersi subito a disposizione della squadra. Un innesto importante, pensato per aumentare qualità, dinamismo ed equilibrio nella zona centrale del campo. Esposito arriva con grande motivazione e con la voglia di dimostrare tutto il proprio valore in un ambiente caldo e ambizioso come quello doriano.

L’operazione Esposito Sampdoria si inserisce in una strategia chiara della dirigenza, orientata a rinforzare i reparti chiave in vista della seconda parte di stagione. Il centrocampista potrà garantire intensità in fase di recupero palla, ma anche ordine e personalità nella costruzione del gioco. Di seguito il comunicato ufficiale:

«L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dallo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Esposito (nato a Castellammare di Stabia, Napoli, il 7 ottobre 2000). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2031)».