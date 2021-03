Euro 2020, Inghilterra come sede unica: arriva la smentita della UEFA

A 100 giorni da Euro 2020 arriva la notizia per cui la FA e la UEFA hanno escluso la possibilità per cui l’Inghilterra possa essere la sede unica

La Football Association e la UEFA hanno escluso la possibilità per cui l’Inghilterra possa essere la sede unica per Euro 2020. A riportare la notizia è stato il quotidiano inglese The Times sottolineando che fonti governative hanno dichiarato che è troppo tardi per mettere in piedi un progetto logistico per una competizione di queste dimensioni.

Nel corso di questa settimana il primo Boris Johnson si era detto disponibile ad ospitare più partite di quelle attualmente previste dal calendario, alimentando alcune voci già circolate precedentemente riguardanti la possibilità che la UEFA potesse abbandonare il progetto di una manifestazione itinerante optando per una sede unica.