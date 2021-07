Euro 2020, nessuno segna quanto la Juventus: i numeri

A Euro 2020 in zona gol si sogno contraddistinti i calciatori della Juventus. Nessuno, infatti, segna quanto i bianconeri

L’Italia che vola in finale ad Euro 2020 viene trascinata anche da Federico Chiesa, autore di un’altra prodezza a Wembley. In attesa di vedere se si ripeterà anche contro l’Inghilterra, Tuttosport fa la classifica dei marcatori ad Euro 2020 per squadre di club.

Prima in testa solitaria la Juventus con 11 gol: Ronaldo (5), Morata (3), Chiesa (2) e Ramsey (1). Staccate invece le inseguitrici con Inter e Manchester City ferme a 8 reti.