Convocati Lazio-Marsiglia, Inzaghi senza Leiva e Badelj

Convocati Lazio-Marsiglia, ecco i calciatori selezionati da Simone Inzaghi per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League

Convocati Lazio-Marsiglia, sono venti i calciatori selezionati da Simone Inzaghi per la sfida dell’Olimpico valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Problemi a centrocampo per il tecnico biancoceleste, che non potrà contare su Lucas Leiva e Badelj. Confermata l’assenza di Jordan Lukaku.

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati da Simone Inzaghi per il confronto con l’OM: Proto, Strakosha, Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Radu, Wallace, Berisha, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic, Murgia, Parolo, Caicedo, Correa, Immobile.