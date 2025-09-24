Europa League, Nizza Roma 1-2: i giallorossi trionfano con i gol dei difensori

Europa League, Nizza Roma 1-2: i giallorossi trionfano grazie ai gol dei difensori. Il racconto della partita

La Roma di Gian Piero Gasperini, tecnico bergamasco approdato in estate sulla panchina giallorossa, conquista tre punti preziosi nella prima giornata della League Phase di Europa League. All’Allianz Riviera di Nizza finisce 1-2 contro i padroni di casa, in una sfida che ha visto i capitolini soffrire nel primo tempo ma ribaltare la partita grazie alla qualità dei propri leader.

Primo tempo senza emozioni

La prima frazione è stata tutt’altro che spettacolare. Il Nizza, guidato dall’attaccante ucraino Artem Dovbyk, ha provato a rendersi pericoloso con un destro murato dalla difesa romanista, ma senza impensierire realmente Mile Svilar, portiere serbo della Roma. L’unico sussulto giallorosso è arrivato da Gianluca Mancini, difensore centrale e leader carismatico, che aveva trovato il gol di testa poi annullato per fuorigioco.

L’ingresso di Pellegrini cambia la partita

La svolta arriva nella ripresa con l’ingresso di Lorenzo Pellegrini, capitano e centrocampista offensivo, che imprime subito ritmo e qualità. Al 51’ il numero 7 pennella un corner perfetto per Evan Ndicka, difensore ivoriano, che svetta in area e batte il portiere francese Diouf per lo 0-1.

Passano appena quattro minuti e la Roma raddoppia: azione corale avviata dal giovane El Aynaoui, proseguita dal terzino greco Kostas Tsimikas, che mette un cross preciso sul quale si avventa Mancini. Il difensore, questa volta in posizione regolare, insacca di destro il gol dello 0-2.

Il rigore di Moffi riapre i giochi

La partita sembra in discesa, ma un’ingenuità del centrocampista Niccolò Pisilli, classe 2005, riapre i giochi. Il giovane commette fallo in area su Mendy, esterno del Nizza, e l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto si presenta Terem Moffi, attaccante nigeriano, che al 77’ spiazza Svilar e accorcia le distanze.

Roma solida, tre punti d’oro

Nel finale lo stadio spinge i francesi, ma la difesa giallorossa regge l’urto. Gasperini può così festeggiare una vittoria fondamentale, che lancia la Roma in testa al girone e conferma la solidità della squadra.

Con questo successo, i giallorossi iniziano al meglio la loro avventura europea, dimostrando di avere qualità, carattere e alternative in panchina.