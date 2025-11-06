Roma News
Pagelle Rangers Roma, ecco i TOP e FLOP della sfida di Europa League
Pagelle Rangers Roma, ecco i TOP e FLOP della sfida della quarta giornata di Europa League terminata con il successo dei giallorossi in terra scozzese.
La Roma ritrova il riscatto in Europa League vincendo 2-0 sul campo dei Rangers con le reti di Soulé e Pellegrini. Un successo che consente ai giallorossi di rilanciarsi in classifica portarsi a due sole lunghezze dall’ottavo posto. Questi i voti del match:
RANGERS (3-4-3): Butland 5; Tavernier 5.5, Souttar 6, Djiga 5.5; Aarons 6, Barron 5, Raskin 6 (61′ Diomande 5.5), Meghoma 5 (46′ Aasgard 5.5); Moore 5 (81′ Curtis s.v.), Chermiti 5 (73′ Miovski 5), Gassama 5 (61′ Danilo Pereira 5.5).
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Hermoso 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 6.5; Celik 6 (73′ Wesley 6), El Aynaoui 6.5, Cristante 6.5, Tsimikas 6.5 (73′ Rensch 6); Soulé 7 (66′ El Shaarawy 6.5), Pellegrini Lo. 7 (66′ Kone 6.5); Dovbyk 6.5 (86′ Pisilli s.v.).
