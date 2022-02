Everton, Lampard e il rigore negato contro il City: «Anche mia figlia l’avrebbe visto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore dell’Everton Lampard ha attaccato il Var al termine della partita contro il Manchester City

Frank Lampard, allenatore dell’Everton, al termine della partita persa contro il Manchester City ha attaccato duramente l’arbitraggio per un mancato rigore concesso.

L’ATTACCO – «Era chiaramente fallo di mano. Sono stati due minuti al Var, non capisco come sia possibile nel professionismo vedere una cosa del genere. O sei incompetente oppure… Anche mia figlia di tre anni avrebbe visto che era da sanzionare. Il Var avrebbe dovuto richiamare l’arbitro ma così non è stato. Attenderò le scuse ma non servono».